Инструкция Новости Виды чеков
Новости бота в telegram

Фейк чеки

Фейковые чеки и скрины переводов

Привет, друг!

В этом боте ты сможешь создать точную копию скриншотов переводов и чеков по операциям.

Перейти в Бот


· Настройка часового пояса и имени оператора в статус баре

· Доступны платформы Андроида и Айфона
Перейти в Бот
Демонстрация работы бота
Открыть чат с ботом

«Фейк-чеки» используют различными способами: отправляют друзьям в качестве розыгрыша, предоставляют в случаях, когда вы провели платёж, а нужную квитанцию потеряли и так далее. Услуга формирования поддельных чеков предоставляется телеграм-ботом по запросу. Программа не учитывает конечную цель использования фейкового документа, ответ за свои действия клиент берет на себя.

Что такое «поддельный чек онлайн»

Фейк-чек – это виртуальное подтверждение недействительного платежа или перевода. «Поддельный скриншот с чеком» пригодится вам в ряде случаев:

Программисты рекомендуют использовать фиктивные платёжные квитанции только с добропорядочными целями. В противном случае пользователь понесёт административную ответственность за собственные действия.

Особенности «поддельных чеков» из нашего Телеграм-бота:

  1. Готовый снимок будет один в один как скриншот, сделанный с iPhone или Android. Не требуются никакие доработки или использование визуальных редакторов.
  2. Есть возможность сформировать фейковый скриншот с переводом на Сбер по карте или номеру телефона, оформить чек по операции от Андроида или Айфона и даже показать фиктивную историю своих переводов и покупок.
  3. На ввод переменных и создание платёжного документа уходит не более одной минуты, что вполне соответствует времени реального перевода средств.

Как создать «фиктивный чек» в чат-боте

Для использования сервиса нужно найти наш бот в телеграм @feik_cheki_bot. Взаимодействие с ботом возможно с любой интерактивной платформы: Android, iOS, Windows, Linux, Mac OS. Смартфоны предпочтительнее, так как большинство скриншотов чеков создаётся с их помощью.

  1. Перейдите в социальную сеть Telegram по ссылкам с нашего сайта и откройте чат с ботом;
  2. Активируйте функцию запуска с помощью соответствующей кнопки, после чего на экране появится главное меню бота, где будет доступен выбор опций;
  3. Программа предложит сгенерировать один из нескольких возможных видов фейк-скриншотов: Сбербанк перевод, Сбербанк чек или Сбербанк история;
  4. После выбора типа поддельного изображения пользователю станет доступна небольшая инструкция для ввода первичных данных;
  5. Каждый тип сведений вводится с новой строки, чтобы бот распознал информацию и правильно использовал данные при формировании чека.

В самом боте есть раздел Помощь, в котором вы найдете все инструкции по использованию его функций.

Новости Инструкция Виды чеков Группа в telegram